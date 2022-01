Gedenkfeier zum 10. Jahrestag des Costa Concordia-Unglücks

Zehn Jahre nach der Havarie des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia mit 32 Toten, ist am Donnerstag, auf der Insel Giglio, vor der sich das Unglück ereignet hat, eine Gedenkzeremonie geplant. Vorgesehen ist eine Messe zu Ehren der Toten und eine Prozession zur Gedenktafel im Hafen, die an die Katastrophe erinnert. Überlebende, Angehörige der Todesopfer und Franco Gabrielli, Ex-Leiter des Zivilschutzes, der die Rettungsaktion koordinierte, nehmen an der Zeremonie teil.

SN/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE Um 21.45 Uhr werden auf der Insel Giglio die Sirenen ertönen.