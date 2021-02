Gedrosselte Lüftung macht Philharmonie Paris coronasicherer

Je weniger Frischluft in die neue Pariser Philharmonie gepumpt wird, desto coronasicherer. Zu diesem überraschenden Ergebnis kommt eine neue Studie, die ermittelt hat, wie sich die dank Covid-19 in Verruf geratenen Aerosole unter einem Publikum im Konzertsaal verteilen würden. Im 3D-Modell ergab die Auswertung, dass die Ausbreitung bei einer um 50 Prozent gedrosselten Klimaanlage am geringsten wäre. Derzeit ist die Philharmonie wie alle französischen Spielstätten geschlossen.

SN/APA (AFP)/FRANCOIS GUILLOT Saal der Pariser Philharmonie profitiert von gedrosselter Klimaanlage