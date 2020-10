Gefährlicher Hurrikan nähert sich Mexiko

Vor der erwarteten Ankunft des gefährlichen Hurrikans "Delta" setzt Mexiko zum Katastrophenschutz 5.000 Soldaten ein. Diese würden zur südöstlichen Halbinsel Yucatan geschickt, um die Bevölkerung zu unterstützen, sagte Präsident Andres Manuel Lopez Obrador am Dienstag. Die Menschen in niedrig gelegenen Gebieten sollten sich in Notunterkünfte begeben.

SN/APA (AFP)/ELIZABETH RUIZ Halbinsel Yucatan bereitet sich auf den Wirbelsturm vor