Gefängnismassaker in Honduras laut Polizei direkter Angriff

Das Massaker in einem Frauengefängnis in Honduras mit 46 Toten war nach Einschätzung der Polizei ein gezielter Angriff von einer Gruppe von Häftlingen auf Angehörige einer verfeindeten Bande. Mitglieder der Jugendgang Pandilla 18 hätten vermutlich Angehörige der rivalisierenden Bande Mara Salvatrucha (MS-13) angegriffen, eingesperrt und ein Feuer gelegt, sagte der Polizeisprecher Miguel Martínez am Mittwoch (Ortszeit) in einem Fernsehinterview.

BILD: SN/APA/HONDURAN PRESIDENCY/HANDOUT Präsidentin Castro mit Polizeidirektor Sanchez