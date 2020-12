Gefängnisrevolte wegen Corona: Sri Lanka entlässt Häftlinge

Nach einer tödlichen Revolte in einem Hochsicherheitsgefängnis auf Sri Lanka hat die Regierung angekündet, 607 Gefangene freizulassen. Es handle sich um Häftlinge, die wegen kleineren Vergehen in verschiedenen Gefängnissen säßen, sagte Justizminister Ali Sabri am Dienstag dem Parlament des Inselstaates. Auch weitere Gefangene sollten angesichts mehrerer Corona-Ausbrüche in den notorisch überbelegten Gefängnissen entlassen werden.

SN/APA (AFP)/LAKRUWAN WANNIARACHCHI Am Sonntag war die Lage in einem Gefängnis eskaliert