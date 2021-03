Gefäß der ersten Corona-Impfung kommt in USA ins Museum

Das Gefäß der ersten gespritzten Corona-Impfdosis in den USA kommt ins Museum. Das nun leere Glasfläschchen, aus dem die Krankenschwester Sandra Lindsay am 14. Dezember 2020 in New York die erste Dosis des Impfstoffes vom Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer erhalten hatte, sei nun Teil der Sammlung, teilte das National Museum of American History in Washington in der Nacht zum Mittwoch mit.

SN/APA (AFP)/MARK LENNIHAN Krankenschwester Sandra Lindsay erhielt die erste Impfung