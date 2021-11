Geimpfte Touristen dürfen wieder nach Thailand

Erstmals seit 18 Monaten hat Thailand seine Grenzen für vollständig geimpfte Urlauber aus dem Ausland wieder geöffnet. Auf den Flughäfen von Bangkok und der Ferieninsel Phuket trafen am Montag erste Urlauber ein. Der Betreiber der internationalen Flughäfen, Airports of Thailand, rechnet für Montag allein in Bangkok mit 30.000 Passagieren. Zugelassen sind vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Touristen aus insgesamt 60 "Niedrigrisikoländern", darunter Österreich.

SN/APA/AFP/MLADEN ANTONOV Die Strände von Phuket werden sich wieder füllen