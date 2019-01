Geiselnahme in bayrischer Klinik nach Polizeieinsatz beendet

Eine Geiselnahme in einer psychiatrischen Klinik im niederbayerischen Mainkofen hat am Freitag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Tatverdächtige, ein 40-jähriger Patient, wurde am Nachmittag festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er hatte eine Mitpatientin mit zwei Messern bedroht. Bei der Festnahme wurde der Mann leicht verletzt, die 57-jährige Frau blieb demnach unverletzt.

SN/APA (dpa)/Armin Weigel Ein Patient bedrohte mehrere Menschen mit einem Messer