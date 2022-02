Geiselnahme in Computer-Geschäft in Amsterdam beendet

Nach rund sechs Stunden ist ein bewaffneter Überfall mit Geiselnahme in einem Computer-Geschäft im Zentrum von Amsterdam beendet worden. Die Geisel sei in Sicherheit und der Täter überwältigt worden, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Dem festgehaltenen Mann war die Flucht gelungen, der Geiselnehmer war ihm gefolgt. Vor dem Gebäude war er von der Polizei überwältigt worden. Zuvor waren bereits Dutzende Menschen aus dem Geschäft frei gekommen, ebenfalls unversehrt.

SN/APA/APA/LAURENS BOSCH Polizei "mit vielen Einheiten" vor Ort