Geiselnahme in Einkaufszentrum auf den Philippinen beendet

Nach rund zehn Stunden ist eine Geiselnahme in einem Einkaufszentrum im Raum Manila unblutig beendet worden. Der Kidnapper, ein ehemaliger Wachmann, habe sich ergeben und die Menschen in seiner Gewalt gehen lassen, hieß es am Montag in philippinischen Medienberichten. Der Bürgermeister der Stadt San Juan, Francisco Zamora, veröffentlichte ein Video, das freigelassene Geiseln zeigte.

SN/APA (AFP)/TED ALJIBE Der Geiselnehmer soll ein Ex-Wachmann sein