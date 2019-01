Ein Patient hat im Bezirksklinikum Mainkofen in Deggendorf eine Geisel in seiner Gewalt genommen. Nach ersten Informationen handelte es sich dabei um eine Patientin. Die Polizei führte Verhandlungen mit dem Geiselnehmer. Die Beamten waren mit einem Spezialeinsatzkommando an Ort und Stelle.

SN/APA (Archiv/dpa)/Ralf Hirschberg Die Polizei war mit einem Spezialkommando vor Ort