Gerettete Kinder: Mutter soll nach Absturz noch gelebt haben

Nach der Rettung der vier im kolumbianischen Regenwald verschollenen Kinder werden immer mehr Details über ihr bewegendes Schicksal bekannt. So soll die Mutter der vier Kinder erst einige Tage nach dem Flugzeugabsturz gestorben sein. Suchtrupps hatten die Kinder am Freitag nach 40 Tagen im Regenwald im Süden des Landes gefunden. Sie waren am 1. Mai mit einer Propellermaschine abgestürzt.

BILD: SN/APA/AFP/RAUL ARBOLEDA Manuel Ranoque hofft, dass sich seine Kinder rasch erholen