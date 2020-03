Germanwings-Katastrophe jährt sich zum fünften Mal

Der Absturz einer Linienmaschine der Fluggesellschaft Germanwings in den südfranzösischen Alpen jährt sich am kommenden Dienstag zum fünften Mal. Bei der Flugkatastrophe am 24. März 2015 starben alle, die an Bord waren: 144 Passagiere und 6 Crewmitglieder. Die französischen Ermittler sind überzeugt, dass der psychisch kranke Co-Pilot die Maschine absichtlich zum Absturz brachte.

SN/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT In den französischen Alpen starben 150 Menschen