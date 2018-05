Geschworenengremium erhob Anklage gegen Weinstein

Ein Prozess gegen den einstigen Hollywoodmogul Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung und anderer sexueller Vergehen ist näher gerückt: Ein Geschworenengremium (Grand Jury) bestätigte am Mittwoch in New York die Anklage gegen den 66-Jährigen wegen des Vorwurfs einer Vergewaltigung 2013 und erzwungenen Oralverkehrs 2004.

SN/APA (AFP)/STEVEN HIRSCH Für Weinstein wird es langsam eng