Gestohlenes Gold-Klo: Zweiter Verdächtiger verhaftet

Im Fall der aus einem Schloss in England gestohlenen Toilettenschüssel aus hochkarätigem Gold ist ein zweiter Verdächtiger festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 36 Jahre alter Mann aus dem etwa 60 Kilometer vom Tatort entfernten Cheltenham sei wegen des Verdachts auf Verabredung zum Einbruch festgenommen worden, hieß es in einer Mitteilung der Thames Valley Police.

SN/APA (AFP)/WILLIAM EDWARDS Das Klo war bis zu seinem Diebstahl voll funktionsfähig