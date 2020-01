In Neuseeland haben sieben gestrandete Wale dank des spontanen Einsatzes Hunderter Helfer überlebt. Etwa 1.000 Freiwillige seien einem Aufruf gefolgt und an den Matarangi-Strand auf der Nordinsel gekommen, teilte die Umweltschutzgruppe Jonah am Samstag mit. Die Kurzflossen-Grindwale wurden während des nächsten Hochwassers wieder zurück ins Meer gezogen. Vier Tiere überlebten jedoch nicht.

Quelle: SN