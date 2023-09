Gesuchtes Mitglied der 'Ndrangheta in Nordfriesland gefasst

Die Carabinieri von Venedig haben mithilfe der deutschen Polizei in Nordfriesland einen langgesuchten Mafioso verhaftet, der mit einem berüchtigten Clan der 'Ndrangheta, der Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien, in Verbindung steht. Der 44-jährige Valerio Salvatore Crivello wurde seit November 2020 gesucht, nachdem er nach seiner rechtskräftigen Verurteilung zu lebenslanger Haft mit täglicher Isolationshaft untergetaucht war, berichtete die Polizei am Dienstag.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL 44-Jähriger nach fast drei Jahren Flucht festgenommen (Symbolbild)