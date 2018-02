Gesundheitszustand des dänischen Prinz Henrik verschlechtert

Große Sorge im dänischen Königshaus: Der Gesundheitszustand von Prinz Henrik (83), dem Mann von Königin Margrethe (77), habe sich ernsthaft verschlechtert, teilte das Königshaus am Freitag mit. Die Monarchin kam am Freitagabend kurz nach ihren Söhnen Felix und Nikolai im Krankenhaus in Kopenhagen an. Kronprinz Frederik brach seinen Besuch bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea ab.

SN/APA (dpa)/Jens Büttner Prinz Henrik liegt im Krankenhaus