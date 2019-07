Gesunkenes U-Boot: Argentiniens Regierung verantwortlich

Fast zwei Jahre nach dem Verschwinden des argentinischen U-Bootes "ARA San Juan" mit 44 Seeleuten an Bord hat eine parlamentarische Untersuchungskommission die Regierung in Buenos Aires und die Marine für die Tragödie verantwortlich gemacht. Das Unterwasserfahrzeug sei bereits vor seinem Untergang in schlechtem Zustand gewesen und nicht regelmäßig gewartet worden, hieß es in dem Bericht.

SN/APA (AFP)/STR Das gesunkene U-Boot auf einer Archivaufnahme