Getötete Studentin im Chiemgau: Uhr aus Österreich könnte Polizei zu Frauenmörder führen

Die Polizei fand den Ring, den eine im Chiemgau getötete Studentin in der Tatnacht trug, in einem Bach bei einem Seilbahnparkplatz. Der Parkplatz der Kampenwandseilban (Landkreis Rosenheim) liegt nur wenige Gehminuten von dem Musikclub Eiskeller entfernt, wo die Medizinstudentin Hanna W. (23) zuletzt gesehen worden war. In unmittelbarer Nähe fand die Polizei auch eine auffällige Armbanduhr der österreichischen Marke Holzkern. Die Sonderkommission Club bittet weiter um Hinweise.

SN/pp oberbayern süd Die Medizinstudentin Hanna W. (23) aus Aschau im Chiemgau starb am 3. Oktober 2022, dem Tag der Deutschen Einheit, eines gewaltsamen Todes. Die Polizei konnte nun den Tatort eingrenzen.