Getöteter Pkw-Insasse in Bayern starb durch Jagdgewehrschuss

Der während einer Autofahrt in Bayern tödlich verletzte Beifahrer ist durch einen Schuss aus einem Jagdgewehr gestorben. Das ergaben die rechtsmedizinischen Untersuchungen, wie die Polizei in Regensburg am Dienstag mitteilte. Schussexperten des bayerischen Landeskriminalamts prüften derzeit, ob das Projektil einem der beschlagnahmten Jagdgewehre zugeordnet werden könne.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Frank Molte Beschlagnahmte Jagdgewehre werden nun überprüft