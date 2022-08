Getreidesilos im Hafen von Beirut weiter eingestürzt

Mehr als zwei Jahre nach der Explosionskatastrophe im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut sind dort weitere Teile der symbolträchtigen Getreidesilos eingestürzt. Über dem Gebiet stieg Dienstagfrüh eine dichte weiße Rauchwolke auf, wie auf Videos in den sozialen Medien zu sehen war. Beißender Geruch lag in der Luft. Viele Libanesen sehen in den Silos ein Symbol für die verheerende Detonation im August 2020. Vor allem Angehörige der Opfer möchten sie als Mahnmal erhalten.

SN/APA/AFPTV/DYLAN COLLINS Starke Rauchentwicklung nach dem Einsturz weiterer Silos