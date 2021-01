Getrübter Feiertag der Volljährigkeit in Japan wegen Corona

Die Coronakrise hat in Japan den Feiertag anlässlich der Volljährigkeit von über einer Million junger Menschen überschattet. Aus Sorge vor einer Ausbreitung des Virus wurden die traditionellen Zeremonien am Montag in Yokohama und anderen Orten anders als üblich mehrmals in kleineren Gruppen abgehalten, wie lokale Medien berichteten. Viele Gemeinden mussten dieses für Japan wichtige Ereignis wegen der Pandemie sogar erstmals ganz absagen. Dort gab nur Online-Video-Botschaften.

SN/APA (AFP/JIJI PRESS)/STR Junge Erwachsene feierten in Namie (Fukushima) auf Distanz