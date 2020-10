Gewalt bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen in Italien

Bei Protesten gegen restriktive Anti-Coronavirus-Maßnahmen ist es am Montagabend in einigen italienischen Städten zu Ausschreitungen gekommen. In Turin wurden zehn Personen festgenommen, die Schaufenster von Geschäften im Stadtzentrum eingeschlagen und diese geplündert hatten. Vermummte Demonstranten bewarfen die Polizei mit Knallkörpern und anderen Gegenständen, die Sicherheitskräfte reagierten mit Tränengas. Ein Journalist wurde verletzt.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO In einigen Städten kam es zu Ausschreitungen