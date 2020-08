Ein gewaltiger Brand bedroht tausende Häuser in Kalifornien. Es seien mehr als 1.300 Feuerwehrleute am Kampf gegen die Flammen im Süden des US-Bundesstaates beteiligt, teilten die Behörden am Sonntag mit. Trotzdem sei der Brand außer Kontrolle. Mindestens 2.600 Häuser wurden den Angaben zufolge bereits evakuiert, fast 7.800 Menschen mussten ihr Zuhause verlassen.

SN/APA (AFP)/JOSH EDELSON Der Brand ist au§er Kontrolle