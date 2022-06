Gewaltsame Proteste in Ecuador reißen nicht ab

Die teils gewaltsamen Proteste Tausender Indigener gegen die Regierung in Ecuador reißen nicht ab. Nach einem Angriff von Demonstranten auf eine Polizeidienststelle in der Stadt Puyo wurden nach Regierungsangaben am Mittwoch 18 Polizisten vermisst. Eine Aufhebung des Ausnahmezustands, die Indigenen-Vertreter zur Bedingung für Gespräche mit der Regierung gemacht hatten, lehnte Quito ab.

SN/APA/AFP/RODRIGO BUENDIA In sechs Provinzen des Landes wurde der Ausnahmezustand ausgerufen