Gewalttäter an schwedischer Schule in zehn Minuten gefasst

Der Tatverdächtige bei dem tödlichen Angriff in einem Gymnasium in Malmö ist nach Polizeiangaben bereits zehn Minuten nach den ersten Notrufen gefasst worden. Beamte hätten ihn und zwei verletzte Personen im dritten Stock des Schulgebäudes angetroffen, sagte die lokale Polizeichefin Petra Stenkula am Dienstag auf einer Pressekonferenz in der südschwedischen Stadt. Die Polizei sei am Montag um 17.12 Uhr alarmiert worden, um 17.22 Uhr sei der 18-Jährige festgenommen worden.

SN/afp/johan nilsson/tt news agency Polizisten ermitteln nach einem gefährlichen Vorfall an einer schwedischen Schule.