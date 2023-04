Gewinn steht über dem Tierwohl

Ein Drittel der Transporte dauert länger als acht Stunden.

Jedes Jahr werden Milliarden von Hühnern, Schweinen, Rindern, Schafen und Ziegen sowohl innerhalb Europas transportiert als auch in Drittstaaten in Asien, Afrika und Amerika exportiert. Dafür gibt es zwar EU-weite Vorschriften. Trotzdem liegt noch viel im Argen. Kontrollen werfen immer wieder ein Schlaglicht auf Missstände. So wie diesen, den die EU-Kommission dokumentiert hat: Obwohl der Transport von verletzten Tieren verboten ist, wurde ein Bulle mit gebrochenem Bein zum Schlachter gekarrt. Der qualvolle Transport des Tieres war trotz eines Bußgelds in ...