Gladbecker Geiselnehmer Degowski aus Haft entlassen

Der zu lebenslanger Haft verurteilte Gladbecker Geiselgangster Dieter Degowski ist am Donnerstag in Deutschland aus der Haft entlassen worden. Dies bestätigte die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Werl, Maria Look, am Freitag. Demnach hat offenbar die Staatsanwaltschaft keine Beschwerde gegen einen Gerichtsbeschluss einlegt, wonach Degowski nach fast 30 Jahren Haft auf freien Fuß kommen sollte.

SN/APA (dpa)/Hartmut Reeh Dieter Degowski kommt nach fast 30 Jahren frei