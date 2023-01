Gläubige nehmen auch in Bayern Abschied von Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger wurde in der bayerischen Gemeinde Marktl am Inn an der Grenze zu Österreich geboren und auch getauft. Am Sonntag kamen viele Menschen, um von ihm Abschied zu nehmen.

Am Vormittag des Neujahrstages sind in der bayerischen Gemeinde Marktl am Inn, dem Geburtsort von Benedikt XVI., wenige Menschen unterwegs. Dass der Tod des emeritierten Papstes aber von internationaler Bedeutung ist, zeigt die Anwesenheit eines Journalisten einer französischen Zeitung und eines Vertreters einer italienischen Nachrichtenagentur.

Bis zum Nachmittag kamen aber deutlich mehr Menschen nach Marktl, wie Franz Haringer erklärt. Er ist theologischer Leiter des Papst-Geburtshauses und kam auch am Sonntag zahlreichen Interviewanfragen nach. "Es sind Hunderte Menschen durch den Ort gezogen, einige waren auch bei uns im Geburtshaus." Den emeritierten Papst hat er als begnadeten Theologieprofessor in Erinnerung und als einen Menschen von schlichter Freundlichkeit. Benedikt XVI. habe den Glauben einfach auf den Punkt bringen können.

Kerzen vor der Benediktsäule



Vor der Benediktsäule auf dem Marktplatz brennen einige Grabkerzen. Das Geburtshaus Joseph Ratzingers hatte am Samstag und Sonntag ausnahmsweise geöffnet - normalerweise ist es bis Ostern geschlossen. Im Eingangsbereich liegt ein Kondolenzbuch auf, in dem sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher eingetragen haben, daneben steht ein Porträt des emeritierten Papstes in einem schwarzen Rahmen. Maria Berger aus Niederbayern ist rund 1,5 Stunden mit dem Auto nach Marktl gefahren, um das Geburtshaus zu besuchen, sie wollte diesen Moment für sich haben, erklärt sie. Benedikt XVI. sei wichtig für sie gewesen. "Ich habe ihn bewundert", sagt sie. "Unzulänglichkeiten hat jeder, es obliegt uns nicht, ein Urteil über ihn zu fällen."

SN/ham Vor der Benediktsäule des Bildhauers Joseph Michael Neustifter haben Gläubige Kerzen abgestellt – im Hintergrund das Geburtshaus.



In dem Zimmer, in dem Joseph Ratzinger am 16. April 1927 auf die Welt kam, brennt eine weiße Kerze in einem Glasgefäß, daneben steht eine weiße Rose. In dem schlichten Raum ist ein Foto von Ratzingers Eltern zu sehen, darüber steht: "Hier haben mir meine Eltern das Leben geschenkt …" Über und unter einem weiteren Bild, das Ratzinger mit seinem älteren Bruder und seiner älteren Schwester zeigt, steht: "… hier habe ich die ersten Schritte auf dieser Erde gemacht und hier habe ich sprechen gelernt …" Ratzinger verbrachte dort seine ersten beiden Lebensjahre. Sein Vater war Polizist, die Familie zog häufig um. Er habe nur eine Kindheitserinnerung an die Zeit in Marktl gehabt, sagt eine Mitarbeiterin im Geburtshaus: Im Erdgeschoß habe eine Zahnärztin gelebt und diese sei ein schwarzes Auto gefahren. Im Jahr 2006 hatte die Stiftung Geburtshaus Papst Benedikt XVI. das Haus erworben. Seit April 2007 ist es für die Öffentlichkeit zugänglich, fast 200.000 Menschen besuchten es seither. Es solle kein Museum sein, erklärt die Mitarbeiterin, sondern vielmehr eine Stätte der Begegnung. Das soll Franz Haringer zufolge auch in Zukunft so bleiben. Auf der Homepage schreibt er: "Hier in seinem Geburtshaus bleibt es weiterhin unsere ehrenvolle Aufgabe, seinen Lebensweg und sein theologisches Vermächtnis zu bewahren. Wir sind überzeugt, dass sein Leben, Glauben und Denken für die Gläubigen wie für alle fragenden Menschen eine Vielzahl von Impulsen bereithält."

Rosenkranz in der Kirche St. Oswald

Während auf dem Marktplatz einige Menschen Fotos von der Papstsäule machen, geht ein Mann aus Rosenheim durch die Räume des Geburtshauses. Er sei "kein großer Fan" des emeritierten Papstes gewesen, erklärt er. Er habe aber dennoch die Gelegenheit nutzen wollen, das Geburtshaus zu besuchen.

Auch in der Kirche St. Oswald liegt ein Kondolenzbuch für den emeritierten Papst auf. "Schenke Papst Benedikt ewige Ruhe. In tiefer Verbundenheit", ist dort etwa zu lesen. Die Kirche ist am Vormittag leer, für 17 Uhr war dort ein Rosenkranz angesetzt.

SN/ham Auch in der Kirche St. Oswald liegt ein Kondolenzbuch auf – im Hintergrund das Taufbecken, in dem der spätere Papst getauft wurde.

Joseph Ratzinger wurde in der Kirche getauft, "am Morgen meines Geburtstages mit dem eben geweihten Wasser", wie aus einem von ihm verfassten Text in seinem Geburtszimmer hervorgeht. In der Kirche befindet sich auch das Taufbecken. Dahinter ist ein Bild des emeritierten Papstes aufgestellt, das ein schwarzes Band umgibt.

Franz Haringer muss auch am Sonntag zahlreiche Interviewanfragen beantworten. Es bleibt wohl nicht viel Zeit, um zu trauern. Aber er wird sich von Benedikt XVI. in Rom verabschieden. Er werde den Passauer Bischof Stefan Oster begleiten, sagt Haringer. Dann wird er sich seiner Aufgabe im Geburtshaus zuwenden: "Der Auftrag bleibt."