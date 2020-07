Globaler Temperaturanstieg um 1,5 Grad schon in Reichweite

Die globale Durchschnittstemperatur könnte schon in einem der kommenden Jahre mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau (1850-1900) liegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Jahre im Zeitraum 2020 bis 2024 diesen Wert erreicht, liege bei 20 Prozent, berichtete die Weltwetterorganisation (WMO) am Donnerstag in Genf.

SN/APA (dpa)/Fredrik von Erichsen Drastische Prognosen gibt es auch für die Arktis