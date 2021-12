Globales 40-Prozent-Impfziel der WHO wird verfehlt

Dutzende Länder, vor allem in Afrika, werden das Ziel von 40 Prozent Corona-Geimpften bis Ende dieses Jahres verfehlen. Diese Vorgabe hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Sommer ausgegeben. Kurz vor Weihnachten waren nach ihren Angaben in rund der Hälfte der 194 Mitgliedsländer noch keine 40 Prozent der Bevölkerung geimpft. In rund 40 Ländern waren es noch nicht einmal zehn Prozent.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI WHO gab im Sommer Impfziel von 40 Prozent aus