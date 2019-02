Glyphosat-Prozess gegen Bayer-Tochter Monsanto beginnt

Die Bayer-Tochter Monsanto muss sich in den USA erneut wegen angeblicher Krebsrisiken ihres Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat vor Gericht verantworten. Am Montag beginnt in San Francisco der Prozess des Klägers Edwin Hardeman gegen Monsanto. Hardeman macht das Unkrautvernichtungsmittel Roundup von Monsanto für seine Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs verantwortlich.

SN/APA (AFP)/JOSH EDELSON Der Unkrautvernichter "Roundup" soll Krebs verursachen