Google ehrt Gründer der Espresso-Maschine mit einem Doodle

Google gedenkt am Montag des Erfinders der Espresso-Kaffeemaschine, Angelo Moriondo, mit einem sogenannten Doodle: Das Google-Firmenlogo auf der Startwebseite wird anlässlich Moriondos 171. Geburtstags grafisch verändert. Moriondo wurde am 6. Juni 1851 in Turin in eine Unternehmerfamilie geboren. Er erbte von seinem Vater eine Likörfabrik und revolutionierte die Kaffeezubereitung.

SN/APA/Google/Prendinger Ralph Der Espresso-Erfinder bekommt sein eigenes logo