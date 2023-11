Im Schweizer Gotthardtunnel ist am Freitag in der Früh ein Brand ausgebrochen. Der Tunnel wurde beidseitig gesperrt. Die Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle, sagte eine Sprecherin der Urner Kantonspolizei. Weitere Details zum Brand konnte die Sprecherin keine nennen. Es war zunächst auch unklar, ob es Verletzte gab.