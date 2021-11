Gottschalk feierte fulminantes "Wetten, dass..?"-Revival

Entertainer-Legende Thomas Gottschalk hat nach zehn Jahren erstmals wieder die "Wetten dass..?"-Bühne betreten. Beim Publikum in der Messehalle in Nürnberg gab es am Samstagabend kein Halten. Gottschalk wurde mit riesigem Jubel und Standing Ovations empfangen und zeigte sich danach bestens disponiert. Beim historischen Revival dabei waren unter anderem Superstar Helene Fischer und die ABBA-Masterminds Björn Ulvaeus und Benny Andersson, die gemeinsam "SOS" sangen.

SN/APA/dpa/Daniel Karmann Gottschalk feierte nostalgisches Comeback mit Co-Moderatorin Hunziker