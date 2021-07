Great Barrier Reef vorerst kein "bedrohtes" Welterbe

Trotz der Bedrohung durch Klimawandel und schlechte Wasserqualität ist das Great Barrier Reef vor der Küste Australiens zumindest vorerst einer Einstufung als "gefährdetes" Welterbe entgangen. Das zuständige Komitee der UNESCO beschloss am Freitag auf seiner 44. Sitzung in Fuzhou in China einen Aufschub der Entscheidung über das weltgrößte Korallenriff. Erst 2023 wird wieder darüber beraten

SN/apa/afp Beschädigt, aber laut UNESCO nicht bedroht: Das Great Barrier Reef