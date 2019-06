Greenpeace-Aktivisten stoppten erneut BP-Ölplattform

Greenpeace-Aktivisten haben eine Bohrplattform auf dem Weg zu einem BP-Ölfeld in der Nordsee gestoppt. Die Aktivisten hätten mit dem Greenpeace-Schiff Arctic Sunrise die 27.000 Tonnen schwere Bohrplattform am Sonntag rund 83 Kilometer jenseits der schottischen Küste eingeholt und zur Kehrtwende bewogen, teilte Greenpeace mit.

Die Umweltschutzorganisation forderte von dem Konzern, umgehend das Bohren neuer Ölquellen einzustellen und nur noch in erneuerbare Energien zu investieren. Am 9. Juni hatte Greenpeace ebenfalls eine Bohrplattform in der Nordsee gestoppt. Damals hatte BP erklärt, der Konzern respektiere das Recht auf friedliche Proteste. Das Vorgehen der Umweltschutzorganisation sei aber unverantwortlich, und die Aktivisten gefährdeten damit sich selbst und andere.

Quelle: APA