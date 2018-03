Greenpeace warnt vor Risiken im Umfeld von Fukushima

Auch sieben Jahre nach dem Atomunfall in Fukushima ist die Strahlenbelastung in einigen umliegenden Gegenden nach einer Untersuchung der Umweltschutzorganisation Greenpeace extrem hoch. Bis zum Hundertfachen über den international für die Bevölkerung geltenden Grenzwerten habe die in den Gemeinden Iitate und Namie gemessene Strahlung gelegen, heißt es in einer am Donnerstag publizierten Studie.

SN/APA (AFP)/BEHROUZ MEHRI Trügerische Ruhe um Atomruine Fukushima