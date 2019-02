"Grenzenlose" Prügelei um eine Parklücke

Deutsche und Niederländer haben sich an der Grenze im niedersächsischen Bunde um einen Supermarktparkplatz geprügelt. Selbst die Frauen hätten mitgemacht, teilte die Polizei mit. Angefangen habe es mit einem verbalen Streit zwischen einem 54-jährigen Niederländer und einem 48-jährigen Deutschen. Einer der beiden stand da schon in der Parklücke des Verbrauchermarkts, die der andere ihm streitig machen wollte. Schließlich schlugen die Männer mit Fäusten aufeinander ein, auch die drei Frauen, die in den beiden Wagen gesessen waren, langten zu. Laut Polizei blieb es bei leichten Blessuren.

Quelle: SN, Dpa