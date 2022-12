Grenzschützer an britischen Airports streiken zu Weihnachten

Reisenden drohen über Weihnachten lange Schlangen bei der Einreise nach Großbritannien. Die Gewerkschaft PCS kündigte am Mittwoch an, dass Grenzschützer an den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick sowie den Airports Manchester, Birmingham und Cardiff vom 23. bis 31. Dezember die Arbeit niederlegen werden. Es handle sich um etwa 1.000 Beschäftigte, die für die Passkontrollen zuständig seien, teilte die Gewerkschaft Public and Commercial Services Union (PCS) mit.

SN/APA/AFP/CARLOS JASSO Auch Flughafen Heathrow soll betroffen sein