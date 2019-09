Greta Thunberg bei Klimaprotest vor den UN in New York

Klimaaktivistin Greta Thunberg hat erneut an einem Protest vor den Vereinten Nationen in New York teilgenommen. Die 16-jährige Schwedin und wenig mehr als 20 weitere Jugendliche stellten sich am Freitag mit Schildern vor den UN auf und skandierten Parolen wie "Hört auf es zu leugnen, unsere Erde stirbt".

SN/APA (AFP)/BRYAN R. SMITH 16-jährige Schwedin und rund 20 weitere Jugendliche protestierten