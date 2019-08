Greta Thunberg demonstrierte mit Jugendlichen für Klima

Zwei Tage nach ihrer Ankunft in New York hat die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg erstmals in den USA an einem Schulstreik für das Klima teilgenommen. Am Freitag demonstrierte die 16-Jährige zusammen mit rund hundert Jugendlichen vor dem Hauptgebäude der Vereinten Nationen.

SN/APA (AFP)/SPENCER PLATT Greta Thunberg protestiert in New York