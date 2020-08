Greta Thunberg drückt wieder die Schulbank

Nach einem Jahr Pause geht die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg nun wieder zur Schule. Auf Twitter postete die 17-Jährige am Montag: "My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again!" ("Mein Jahr ohne Schule ist vorbei und es fühlt sich großartig an, endlich wieder in der Schule zu sein!").

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Das erste Gymnasial-Jahr begann für sie etwas verspätet