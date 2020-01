Greta Thunberg fährt zu Klimakundgebung in der Schweiz

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt vor dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos kommende Woche an einer Kundgebung in Lausanne teil. Das berichteten die Veranstalter am Donnerstag, und ihr Team in Schweden bestätigte die Reisepläne.

SN/APA (AFP)/CLAUDIO BRESCIANI Greta Thunberg geht in Sachen Klimaschutz wieder auf Reisen