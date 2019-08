Greta Thunberg startet am Mittwoch klimaneutrale Atlantik-Reise

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg startet am Mittwoch im Südwesten Englands ihre Atlantiküberquerung auf einer emissionsfreien Hochseejacht. Das Ziel ist New York, wo sie an Klimademonstrationen und dem Klimagipfel der Vereinten Nationen am 23. September teilnehmen will. Im Dezember wohnt sie der jährlichen UN-Klimakonferenz in Chile bei.

SN/APA/ANDREAS LINDLAHR Die Reise auf der "Malizia II " nach New York wird zwei Wochen dauern