Greta Thunberg wieder zuhause in Stockholm

Nach monatelanger Reise ist die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg wieder zurück in ihrer Heimatstadt Stockholm. "Home" twitterte sie am Dienstag zu einem Foto, das sie mit den zwei Hunden ihrer Familie am Wasser zeigt, im Hintergrund die Häuser von Schwedens Hauptstadt. Wann genau sie Stockholm erreichte, war unklar.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Greta Thunberg hat eine halbe Weltreise hinter sich