Greta Thunbergs Atlantikreise verzögert sich

Die Reise der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg mit einer emissionsfreien Hochseejacht von Großbritannien nach New York verzögert sich etwas. Das Team um die 16-Jährige wird voraussichtlich am Mittwochnachmittag zwischen 16.00 und 17.00 Uhr (MESZ) in Plymouth in See stechen - und damit ein bis zwei Stunden später als ursprünglich geplant.

Die Reise nach Übersee soll rund zwei Wochen dauern