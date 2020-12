Griechenland: Tausende asylberechtigte Migranten obdachlos

Die Flüchtlingsfrage sorgt in Griechenland auch abseits der katastrophalen Zuständen in Lagern für Schlagzeilen. Der Beschluss der Regierung des konservativen Premiers Kyriakos Mitsotakis (Nea Dikomkratia/ND), dass als asylberechtigt anerkannte Migranten keinen Anspruch mehr auf von Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellte Quartiere haben, hat viele Migranten in die Obdachlosigkeit getrieben. Mitten im Winter könnten davon laut Medien knapp 11.000 Personen betroffen sein.

SN/APA (AFP) archiv/ANTHI PAZIANOU Flüchtlinge in Griechenland