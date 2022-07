Griechenland weist Pushback-Vorwürfe der EU zurück

Griechenlands Handelsschifffahrtsminister hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach die griechische Küstenwache Migranten illegal in die Türkei zurückdrängt. Alle Beschwerden würden untersucht, sagte Giannis Plakiotakis dem Nachrichtensender Skai am Freitag. "Bisher ist keine dieser Beschwerden auf nationaler oder europäischer Ebene bestätigt worden." Auch EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte Griechenland am Donnerstag Rechtsbrüche im Umgang mit Migranten vorgeworfen.

SN/APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI In Griechenland gibt es immer wieder Demonstrationen gegen Pushbacks